Delcy Rodríguez: “Vamos cara a cara con el Gobierno de Estados Unidos para garantizar la paz”

En un acto cargado de simbolismo político en la refinería de Puerto La Cruz, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este domingo que la "diplomacia bolivariana" será la vía para resolver el conflicto histórico con los Estados Unidos.

Se trata de su primera declaración pública de alto impacto tras asumir el mando el pasado 5 de enero, luego de la "Operación Resolución Absoluta" que extrajo a Nicolás Maduro del país.

Rodríguez, quien juró ante la Asamblea Nacional tras declararse la falta absoluta del mandatario capturado, enfatizó la necesidad de una "política con P mayúscula" para evitar nuevas agresiones militares.

"Vamos cara a cara con el Gobierno de Estados Unidos para garantizar la paz", señaló ante trabajadores petroleros, en un discurso que equilibró la retórica soberanista con una apertura pragmática hacia la administración de Donald Trump.

Crónica de una transición forzada

La situación actual de Venezuela es el resultado de un enero vertiginoso que cambió el mapa geopolítico de la región:

3 de enero de 2026: Fuerzas especiales de EE. UU. (Delta Force) ejecutaron la operación de extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores, desde Caracas hacia Nueva York. El ataque incluyó bombardeos estratégicos en bases militares de Miranda y La Guaira. 5 de enero de 2026: Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina con el respaldo de la cúpula militar y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), buscando dar continuidad al proyecto bolivariano en ausencia de su líder. Situación de Maduro: El ex mandatario se encuentra detenido en una prisión federal de Brooklyn, procesado por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. Su primera audiencia judicial está fijada para el 17 de marzo.

Reapertura de canales diplomáticos

A pesar de la condena inicial al "ataque imperialista", el gobierno de Rodríguez ha dado pasos concretos hacia la distensión. Caracas y Washington avanzan en un proceso exploratorio para la reapertura de sus respectivas embajadas, cerradas desde 2019.

Estados Unidos ha condicionado el alivio de sanciones y la entrega de ingresos por la venta de crudo a que el gobierno de Rodríguez cumpla con ciertas exigencias de liberalización política.

La presidenta encargada instó a los sectores opositores a resolver las diferencias sin tutela externa: "Basta de órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela".

La retórica de Rodríguez ocurre en un momento de extrema fragilidad institucional, donde la comunidad internacional —incluyendo a aliados como Rusia e Irán— observa con cautela la capacidad de la mandataria para mantener la estabilidad del chavismo sin la presencia física de su figura central.