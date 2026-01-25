Miles sin luz por un temporal en Estados Unidos

La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha dejado ayer a más de 700.000 hogares, principalmente en los estados del sur, sin suministro eléctrico.

Datos de la web especializada poweroutage.us reportaron cortes en el suministro especialmente destacadas en el estado de Tennessee, donde más de 244.000 clientes están sin luz, y también en Texas y Luisiana, donde hay unos 134.000 y 119.000 hogares sin energía eléctrica. En Kentucky hay casi 40.000 cortes reportados, mientras que en Georgia y Alabama, hay 15.000 y 10.000 hogares, respectivamente.

En las ciudades de Washington y Baltimore no se han reportado fallos.

La tormenta, la mayor por envergadura registrada en EEUU según muchos expertos, descargó importantes cantidades de hielo y nieve a primera hora de ayer en la región del Medio Atlántico tras hacer lo propio en el Medio Oeste y sur del país.

El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde Texas, pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la cantidad de nieve y hielo.

Las temperaturas aún más bajas que se esperan en los próximos días, con mínimas mañana en la costa Este que estarán en torno a los -15 grados centígrados, mantienen a las autoridades en alerta debido a la formación de gruesas capas de hielo y los efectos que tengan en servicios e infraestructuras básicas.

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha pedido a la población de los más de 20 estados que han activado protocolos de emergencia que se evite salir de casa y ha asegurado que el Gobierno Federal está cooperando con estados y compañías eléctricas para agilizar las reparaciones de la red eléctrica lo antes posible.