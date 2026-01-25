Protestas en Minneapolis tras la muerte de un hombre

Cientos de personas se manifestaron ayer en el centro de Minneapolis para reclamar justicia por la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que falleció el sábado tras recibir varios disparos de agentes federales de inmigración (ICE). La protesta volvió a poner en foco las redadas masivas contra migrantes impulsadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.

Pese a las temperaturas extremas, con máximas de apenas 3 grados y una sensación térmica de hasta -16, distintas columnas marcharon por la ciudad y se concentraron frente al Ayuntamiento y el Centro de Gobierno del condado de Hennepin, jurisdicción donde ocurrió el hecho. También se registraron movilizaciones en la vecina Saint Paul, en inmediaciones del edificio Federal Whipple, sede operativa de los agentes enviados por Washington para reforzar los operativos migratorios.

Durante la jornada, vecinos y organizaciones se acercaron al lugar donde murió Pretti, para dejar flores y rendirle homenaje. Pretti murió al interponerse entre agentes del ICE y dos mujeres que cuestionaban una redada. Videos muestran que fue reducido y baleado mientras estaba en el suelo. El Departamento de Seguridad dice que intentó atacar a los agentes, versión que no coincide con las imágenes difundidas. El caso es el segundo episodio fatal vinculado a operativos migratorios en menos de 3 semanas en Minneapolis.