Pizarro: disparó un arma, hirió en la ingle a un joven y todo se arregló con un acuerdo económico

La medida se adoptó a solicitud del joven, priorizando su salud, con reconocimiento de la responsabilidad del causante y compromiso de reparar integralmente las consecuencias del hecho.

El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, en feria, César Saravia, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de conciliación por un hecho ocurrido en General Pizarro, tras el cual se imputó a un hombre de 53 años por el delito de lesiones graves. El incidente se produjo el 1 de enero, alrededor de las 20.30, cuando el acusado realizó disparos con un arma de fuego dentro de su domicilio. Un joven de 19 años, que se encontraba cerca del lugar junto a amigos, resultó con una lesión en la zona inguino-escrotal derecha, que requirió atención médica y seguimiento especializado.

La gravedad de las lesiones requerirán un tiempo prolongado de curación y se estima que podrían tener consecuencias a posteriori, informaron fuentes.

Si bien no se formuló denuncia, la Fiscalía avanzó en la investigación, detención e imputación del autor del hecho. Posteriormente, por solicitud del propio joven y atendiendo a sus necesidades de salud, se arribó a un acuerdo conciliatorio, en el que el responsable reconoció el daño causado y se comprometió a cubrir los gastos médicos ya realizados, así como los futuros, incluyendo consultas con especialistas, estudios complementarios y medicación. También asumió los traslados necesarios para que pudiera asistir a todas las atenciones médicas, incluyendo un turno programado con un especialista en urología en el Hospital Joaquín Castellanos, cuyo traslado implicará un gasto aproximado de 200.000 pesos.

Previamente, había recibido de los familiares del responsable la suma de 190.000 pesos y solicitado el reintegro de 107.000 pesos correspondientes a gastos de pasajes y medicación, los cuales también fueron asumidos. Durante la audiencia, el acusado manifestó sus disculpas por el daño causado y su disposición a reparar integralmente las consecuencias del hecho.

El acuerdo establece que, una vez cumplidas todas las obligaciones pactadas, el joven no realizará reclamos adicionales y solicitará la finalización del proceso judicial correspondiente.

Al parecer no hubo denuncia

Trascendió que por el grave suceso no se formuló denuncia. Aún así, atendiendo la gravedad del caso, la Fiscalía avanzó en la investigación determinando la autoría del disparo y las circunstancias en las que se produjo, aunque no trascendió si en las diligencias se secuestró el arma utilizada para lesionar gravemente al joven pizarreño, aún convaleciente.

Tras obtener los elementos de prueba, el fiscal ordenó -en aquel momento- la detención del autor de los disparos.

Posteriormente el fiscal le imputó al responsable, un hombre de 53 años, el delito de lesiones graves.