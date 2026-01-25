Crece la preocupación en Corralito: el río podría dejar aisladas a decenas de familias

Vecinos advierten que el desborde del río Rosario amenaza con cortar el único paso seguro hacia la zona rural. De no haber una solución inmediata, temen quedar “como una isla” entre tres ríos.

La creciente mantiene en vilo a las familias que viven en Corralito y zonas rurales aledañas, ante el riesgo inminente de que el agua termine por anegar completamente el camino que constituye una de las pocas vías de comunicación con los centros urbanos. Señalaron que, al desviarse el curso hacia su extremo derecho, se encuentra a apenas un metro y medio de tomar por completo la ruta 103 S, lo que podría dejar aislado a un amplio sector de la población rural.

Las intensas lluvias de los últimos días, sumadas al sedimento acumulado en el cauce, generaron desbordes que empujaron al río hacia el camino. La situación se agrava por los cortes o la intransitabilidad de otras rutas alternativas, lo que convierte a este paso en un punto estratégico y vital para la circulación de personas, alimentos, asistencia sanitaria y actividades productivas.

“Las muchas familias que vivimos en la zona estamos con una gran preocupación, porque es el único camino con el que contamos”, explicó Sebastián, uno de los vecinos afectados. “Está cortado el camino a Carabajal, el camino del Agua Chuya, el camino al Mollar. El río se vino para este lado y ahora no podemos entrar ni salir”, relató con preocupación.

El temor principal es que, de avanzar un poco más, el río termine por tomar completamente el camino y deje varadas a las familias durante un largo tiempo. “Podemos quedar como una isla entre el río Agua Chuya, el río Corralito y el río Rosario”, advirtió el vecino, describiendo un escenario de aislamiento total.

El trayecto afectado es clave para la conectividad de la zona. Para llegar desde Rosario a Corralito, se debe tomar la ruta provincial 103 S y, tras cruzar el puente, el recorrido continúa por un camino vecinal o rural que se extiende hasta la usina y atraviesa la finca Carabajal. Hasta el momento, este era el único paso considerado seguro para cruzar, lo que aumenta la gravedad de la amenaza actual.

Además de las dificultades para el tránsito cotidiano, el posible corte del camino tendría consecuencias directas en la actividad productiva rural y en el acceso a servicios esenciales. Muchas familias dependen de esta vía para trasladar su producción, ir a trabajar, acceder a atención médica o realizar trámites básicos en los centros urbanos.

Ante este panorama, los vecinos piden una solución inmediata por parte de las autoridades. “Con máquinas viales pueden corregir el cauce y listo, estaría solucionado. De otro modo vamos a quedar aislados”, sostuvo Sebastián, quien remarcó que no se trata de una obra compleja, sino de una intervención preventiva para evitar un problema mayor.

Mientras el agua continúa avanzando y el pronóstico climático genera incertidumbre, la preocupación crece en Corralito. Los habitantes de la zona esperan una rápida respuesta que permita resguardar el camino y garantizar la conectividad, antes de que el río termine por imponer un aislamiento que podría prolongarse en el tiempo y afectar seriamente la vida cotidiana de decenas de familias rurales.