Bitcoin perfora los 88.000 dólares y enciende alarmas

El mercado de criptomonedas sufrió un duro revés este fin de semana, con el Bitcoin cayendo por debajo de la barrera psicológica de los US$88.000. La corrección, que aleja al activo de los máximos de US$125.000 registrados en 2025, responde a un cóctel de incertidumbre política y comercial que disparó la aversión al riesgo entre los inversores globales.

En apenas 30 minutos se liquidaron US$60 millones, ante el temor creciente de un inminente cierre del Gobierno de Estados Unidos shutdown).

El catalizador del pánico es la fragilidad del acuerdo presupuestario en Washington, cuyo plazo vence el 31 de enero. La negociación colapsó tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años abatido por agentes federales en Minneapolis.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que no aportarán los votos para el proyecto de ley si este incluye financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Como el Partido Republicano no cuenta con los números necesarios, se eleva la probabilidad de una parálisis administrativa similar a la de noviembre pasado, que duró 43 días.

El panorama para el Bitcoin es sombrío y los analistas advierten sobre la formación de un death cross, lo que podría profundizar la caída de la criptomoneda hasta los US$70.000.