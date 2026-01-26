Cayó el "depredador de la ballesta"

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Los depredadores de la fauna en nuestra provincia utilizan todo tipo de elementos para capturar peces de todos los tamaños y especies.

En las últimas horas la Policía logró dar con un sujeto que exhibía una nueva modalidad para obtener las presas de las aguas del dique El Tunal.

El sujeto utilizaba una ballesta con reel para su "caza deportiva" de las distintas especies de peces que habitan ese espejo de agua.

La Policía además de secuestrar el arma también le decomisó al depredador de fauna, gran cantidad de pescados, ya faenados que tenía en su poder.

Además, se procedió a infraccionar al sujeto, cuya identidad no trascendió, informaron fuentes de la Policía local.

En la oscuridad

Los infraccionados se transportaban en una camioneta, la cual fue detenida en un acceso al dique El Tunal para una revisión de rutina. Los "ballesteros", al parecer no contaban con los carnés habilitantes amén, de las restricciones sobre extracción de piezas ictícolas que se encuentran vigentes.

Fuentes policiales informaron que el secuestro y decomiso se registraron ayer en la madrugada, durante un control preventivo en el acceso al dique El Tunal.

En total se secuestraron nueve piezas ictícolas sin vida y una ballesta con reel.

Personal de la División Lacustre y Fluvial, en el marco de un control preventivo realizado en la zona de El Tunal, fiscalizó una camioneta, detectando que transportaba pescados cazados con ballesta y una ballesta con reel.

Un hombre de 37 años fue infraccionado por infringir el artículo 91 del Código Contravencional.

Además, se procedió al secuestro y desnaturalización de las piezas ictícolas, entre ellas sábalos y dorados.

Intervino la Fiscalía Penal de la zona.