Infernales cantó victoria por primera vez en la Liga

La victoria se tenía que dar y llegó. Infernales Vóley logró ayer su primer triunfo en el grupo B de la Liga Nacional Masculina de Vóley (LNMV) al superar con mucha holgura a Estudiantes de La Plata por 3 a 0 en el microestadio Delmi, que volvió a estar lleno en la segunda presentación de local, la sexta de la competencia.

Los parciales del triunfo del equipo que dirige Marcos Milinkovic fueron: 25-23, 25-19 y 25-15. Después de un inicio bastante parejo, el conjunto salteño comenzó a sacar una importante luz de diferencia sobre su rival y terminó sellando un triunfo justo que le permite festejar por primera vez en la LNMV, siendo esta además su primera incursión en la competencia que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA).

Infernales Vóley llegaba con la necesidad de ganar puesto que había perdido todos sus compromisos de la primera fase. Solo había sumado dos puntos, por perder 3 a 2 en dos ocasiones, pero ayer sumó las tres unidades que le permiten salir de la última posición de la zona B, dejando al pincha de La Plata en esa incomoda posición.

La victoria abre la puerta de la ilusión para los entrenados por Milinkovic, el exjugador de la Selección argentina. Con cinco partidos más de local, los infernales intentarán meterse entre los cuatro primeros puestos que le permitirá asegurar su lugar en la competencia para la próxima temporada y clasificar a la siguiente etapa. Si finaliza entre los últimos cuatro puestos deberá luchar por no perder la categoría.

La formación de Infernales Vóley está en su mayoría integrada por jugadores formados en los clubes locales. Hubo un proceso de captación de talentos varios meses antes del inicio de la competencia, muchos de esos jugadores cumplieron el sueño de competir en un certamen nacional y defender la camiseta que representa a Salta. Hoy cuentan con el apoyo del público salteño, que seguirá acompañando en la aventura que los infernales desarrollan en la segunda división del vóley argentino.