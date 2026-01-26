Reactivan la mesa política con foco en el Mercosur y reforma laboral

El Gobierno nacional pondrá en marcha esta semana la maquinaria legislativa con el objetivo de asegurar la aprobación de su paquete de reformas en las sesiones extraordinarias que se desarrollarán durante febrero.

La principal novedad en la hoja de ruta de la administración libertaria es el cambio de estrategia respecto al tratado comercial internacional, firmado el pasado 17 de enero en Asunción, la capital de Paraguay.

Según trascendidos, es "altamente probable" que el Ejecutivo decida enviar el acuerdo Mercosur - Unión Europea (UE) directamente al Senado, desistiendo de la idea original de ingresarlo por la Cámara de Diputados.

Esta definición se terminará de pulir hoy, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reúna a la mesa política para alinear a los interlocutores del oficialismo y cerrar filas antes del inicio de las sesiones del próximo 2 de febrero.

El cronograma

En la Casa Rosada manejan un cronograma ambicioso. La intención es llevar al recinto de la Cámara de Senadores la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares el 12 de febrero, para luego buscar la sanción en Diputados el día 19.

En Balcarce 50 aseguran contar con los votos necesarios para "blindar" los proyectos en la Cámara alta, apoyándose en la gestión de la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Sin embargo, el frente fiscal sigue abierto. Ante esta situación, el ministro del Interior, Diego Santilli, intensificará las reuniones con los gobernadores "dialoguistas" -tras los encuentros con Gustavo Sáenz, Rogelio Frigerio, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck- para destrabar las tensiones por los cambios tributarios.

En ese contexto, el Gobierno de Javier Milei presentará una contrapropuesta sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, descartando por el momento compensaciones por fuera del Presupuesto, como obras públicas específicas.

Ratificación unilateral

Pese a que el Parlamento Europeo frenó la ratificación del entendimiento birregional, la administración libertaria mantiene la postura de avanzar sin esperar a Bruselas.

"Lo vamos a tratar igual sin importar lo que pase en Europa", afirman en los pasillos de Casa de Gobierno, con el objetivo de convertir a la Argentina en el primer país en validar internamente el tratado de integración comercial entre ambos continentes, firmado luego años de de intensas negociaciones.

La estrategia legislativa busca replicar el esquema que culminó con la sanción del Presupuesto 2026. En esa línea, buscarán centralizar el diálogo en la mesa política para evitar "arreglos paralelos", delegando el poroteo fino en Bullrich (Senado) y Martín Menem (Diputados).

Desde Cosquín, Llaryora y Pullaro se le plantan a Milei

En el marco del Festival de Cosquín, los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, mantuvieron un encuentro político clave para marcar la cancha frente al proyecto de reforma laboral de Javier Milei.

Si bien coincidieron en la necesidad de modernizar las leyes de trabajo y reducir los costos de los juicios laborales -especialmente para las Pymes-, advirtieron que no acompañarán medidas que recorten derechos vigentes o que afecten las arcas provinciales a través de la baja de impuestos coparticipables.

La principal preocupación de los mandatarios radica en la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en la propuesta oficial. Según informes técnicos, esta medida podría drenar más de $3,1 billones de la masa coparticipable, impactando directamente en los presupuestos de las provincias.

"Hay que bajar impuestos, pero no solo los coparticipables", señalaron, sugiriendo que el ajuste debería pasar por tributos nacionales como las retenciones o el impuesto al cheque.

Llaryora enfatizó la importancia de incorporar las nuevas modalidades tecnológicas y de IA al mundo laboral. Y Pullaro reivindicó el modelo productivo del interior frente al centralismo porteño: "Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo".