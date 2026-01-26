Un hombre murió arrollado por un tren en Rosario de la Frontera y se investiga el hecho

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, de turno durante la feria judicial, investiga un hecho ocurrido en horas de la madrugada de este lunes, en las inmediaciones de Solares de Benicio, donde un hombre perdió la vida tras ser arrollado por una formación ferroviaria.

Foto: HSNoticias

En el lugar trabajó personal de Criminalística junto a la auxiliar fiscal Silvia Vera, quien coordinó las primeras diligencias dispuestas por la Fiscalía.

Entre las medidas iniciales se dispuso el resguardo de la escena, el levantamiento de rastros y la realización de documentación fotográfica y planimétrica, con el objetivo de preservar elementos de prueba relevantes para la investigación.

Asimismo, el fiscal ordenó la demora preventiva del maquinista para la realización de pericias técnicas sobre la formación ferroviaria, incluidas pruebas de alcoholemia y otros exámenes de rigor.

Además, se dispuso la recepción de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, medidas consideradas fundamentales para reconstruir la mecánica del hecho.

Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular, que será peritado para avanzar en la identificación del hombre fallecido. Finalmente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la realización de la autopsia correspondiente, mientras la investigación continúa en curso.