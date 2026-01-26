Allanamientos y detenciones en Pichanal y La Unión por robo agravado al intendente de Rivadavia Banda Sur

Allanaron inmuebles en las localidades de Pichanal y La Unión en el marco de una causa por robo agravado, cometido con armas, en poblado y en banda, en perjuicio del intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca.

Los procedimientos se realizaron el sábado pasado y derivaron en la detención de dos hombres de 34 y 47 años. Durante los operativos se secuestraron dispositivos DVR, prendas de vestir y teléfonos celulares, considerados de interés para la causa.

La investigación es tramitada por la Fiscalía Penal de Pichanal y continúa a cargo de la Brigada de Investigaciones de Orán. Los allanamientos fueron realizados por la Policía de Salta a través de la Dirección General de Investigaciones.