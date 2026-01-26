PUBLICIDAD

26 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Sofía Gala y Fito Páez
Clima en Salta
DNU
Rally Dakar 2026
Liga Argentina Basquet
Franco Colapinto
Temporal en EEUU
Oriana Sabatini
Proyecto de reforma de ley penal juvenil
Renaper
Salta

Clima en Salta: Rige un alerta amarilla por tormentas, mirá cuáles son las zonas que podrían verse afectadas

El meteorólogo Edgardo Escobar señaló que hay zonas que se encuentran complicadas, ya que núcleos de tormenta avanzan hacia el área de General Güemes, lo que incrementa el riesgo de lluvias y tormentas localmente intensas.
Lunes, 26 de enero de 2026 17:52
Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para este martes en la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar informó a El Tribuno que el aviso rige desde las 18 hasta la medianoche, ante condiciones de inestabilidad que podrían intensificarse con el correr de las horas.

Escobar señaló que hay zonas que se encuentran complicadas, ya que núcleos de tormenta avanzan hacia el área de General Güemes, lo que incrementa el riesgo de lluvias y tormentas localmente intensas.

Según explicó, la situación está asociada a un pulso de aire frío, que alrededor de las 17.10 cruzaba por el centro-norte de Tucumán, fenómeno que puede generar mayor inestabilidad atmosférica en la región.

En cuanto a las temperaturas, estaba prevista una máxima de 30°C, aunque finalmente este martes se registraron 29,6°C a las 14 horas. Para mañana miércoles se espera un descenso térmico, con una máxima de 25°C, además de probables precipitaciones y tormentas.

El pronóstico para el miércoles indica una mínima de 19°C y máxima de 25°C, con probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias.

Las zonas que podrían verse afectadas: 

Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

 

