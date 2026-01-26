Salta Basket busca otra victoria en casa, esta vez ante Rivadavia de Mendoza

Otro picante duelo se desarrollará en el polideportivo Delmi de la capital salteña. Este martes, a partir de las 21.30, Los Infernales recibirán a Rivadavia de Mendoza en una nueva fecha de la Conferencia Norte, en La Liga Argentina. Los mendocinos saltarán al rectángulo salteño tras haber vencido en los segundos finales a Jujuy Básquet (73-72). Las entradas tienen un valor de 8 mil pesos generales, y comenzarán a venderse una hora antes en las boleterías del estadio.

Con el convencimiento de seguir mejorando partido tras partido, buscando la mejor versión de Los Infernales en la presente temporada y, de esa forma, escalar a lo más alto de la Conferencia Norte, los dirigidos por Ricardo De Cecco buscarán bajarle el telón de manera positiva al quinto encuentro de una interesante seguidilla como local. Luego llegará el turno de salir a la ruta por primera vez en el 2026.

En su última presentación, el representante salteño en la segunda división del básquet nacional, superó sin condicionantes al elenco de Fusión Riojana, 90-74, plasmando en las maderas del Delmi muy buenos momentos de básquet pero sobre todo solvencia en el desarrollo general del duro trámite frente al equipo que dirige Mario Vildoza.

Será el primer choque de la temporada con los mendocinos, un rival que llegará a La Linda envalentonado tras el agónico triunfo conseguido frente al otro conjunto norteño, Jujuy Básquet, en el estadio Federación. Con una canasta sobre la chicharra de Hunt-Ramírez el equipo mendocino se llevó un triunfazo desde el norte argentino.

En ese marco, los conducidos tácticamente por Sebastián Saborido, exayudante técnico de Ricardo De Cecco en Los Infernales, también buscarán seguir escalando posiciones en la Conferencia Norte. Un partido que en la previa promete y mucho, otra noche de Liga Argentina para no perderse, desde las 21.30 en el Delmi.

LAS ENTRADAS

Los boletos para ver y disfrutar de un gran espectáculo como La Liga Argentina, segunda división a nivel nacional, tienen un valor de 8 mil pesos generales. Los mismos se pueden adquirir una hora antes por las boleterías del Estadio Delmi pagando en efectivo, transferencia o tarjetas.

EL PARTIDO

SALTA BASKET vs Rivadavia (Mza)

Día: viernes 27 de enero

Hora: 21.30

Estadio: Delmi

Árbitros: Gustavo Danna (1er juez) y Ariel Mukdsi (2do juez)

Comisionado Téc.: Ángel Danna

Conferencia Norte

PLANTELES

SALTA BASKET 0 Chance Hunter, 4 Bruno Abratte, 5 Tomás Botta, 6 Martín Gómez, 8 Valentín Villalobos, 10 Facundo Binda, 11 Cristian Linares, 13 Nicolás Álvarez, 14 Máximo Genitti, 20 Tiziano Ortega, 22 Thiago Griffel, 23 Tyrus Buckner, 27 Miqueas López y 31 Sahir Abdala. DT: Ricardo De Cecco. ATs: Juan Carlos Pereyra y Marcelo Outeyral. PF: Rafael Padilla. Utilero: Emilio Fadell. Jefe de Equipo: Marcelo Ferreyra.

Rivadavia (Mza) 0 Simón Hun-Ramírez, 4 Mateo Pérez, 5 Francisco Llanos, 6 Zondrick Garretti II, 7 Febo Capponi, 9 Tobías Cravero, 10 Ignacio Floriani, 12 Tomás Raggiardo, 13 Joaquín Coria, 14 José Tondini, 15 Renzo Zapata y 16 Evert Bernal. DT: Sebastián Saborido.