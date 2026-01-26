En medio de una multitud, Milei llegó a Mar del Plata en el marco del “Tour de la Gratitud"

El presidente Javier Milei llegó hoy a Mar del Plata en medio de una multitud que lo recibió en la entrada al Hotel Hermitage, donde ingresó junto a su hermana Karina Milei minutos antes de encabezar una recorrida con la militancia de La Libertad Avanza, en el marco del “Tour de la Gratitud”.

“¡Presidente, presidente!", corearon los simpatizantes del jefe de Estado detrás del cordón de seguridad, mientras que desde otro sector, también nutrido, le gritaban “vendepatria”.

En la bienvenida a Milei se produjeron algunos forcejeos con la policía de opositores al presidente, pero los incidentes no pasaron a mayores.

En medio de un férreo operativo de seguridad que no pudo evitar el contacto con la gente, Milei se bajó del auto oficial con su clásica campera negra, saludó a los manifestantes a pura sonrisa y hasta firmó camisetas.

En la comitiva que llevó a Milei y a la secretaria general de la Presidencia también estaban el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Olé, olé, olé, olé, Javo, Javo”, pronunciaron sus simpatizantes que vivaron la llegada del presidente, antes de entonar las estrofas del himno nacional.

“¡Tienen miedo, los kukas tienen miedo!”, desafiaron los oficialistas a los manifestantes opositores que también lanzaban consignas contra el presidente.

El jefe de Estado encabezará mañana el Derecha Fest, un evento que reúne a referentes del espectro libertario y conservador.

También Milei tiene previsto asistir a la función de “Fátima Universal”, el espectáculo que su expareja Fátima Florez presenta en el teatro Roxy de Mar del Plata en el marco de la temporada de verano.

Debido a su presencia, la función fue reprogramada especialmente y se adelantará de manera excepcional a las 21, según confirmó la actriz y divulgó el flyer.

“Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, explicó Fátima, quien también anticipó que el show tendrá “guiños a la realidad” por la presencia del jefe de Estado.

La capocómica dejó abierta la posibilidad de que Milei suba al escenario sobre el final para cantar, una faceta que ya mostró públicamente en otras oportunidades: “Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro nos dicen que sí”, adelantó.