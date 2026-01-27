Ajustan el pago de subsidios al gas para evitar subas bruscas en invierno

El Gobierno nacional oficializó la continuidad del pago por parte del Estado Nacional de una porción del costo del gas natural con el objetivo de mantener el precio constante que pagan los usuarios. Sin embargo, las facturas de gas de los hogares argentinos tendrán un nuevo esquema a partir de 2026.

La nueva normativa establece que, en el caso del gas natural, las bonificaciones se aplicarán sobre el costo promedio ponderado anual del Plan Gas.Ar.

Con este sistema se busca "suavizar el impacto derivado de los precios estacionales sobre los mayores consumos de invierno" para los usuarios finales. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, a través del Decreto 26/2026.

Es decir que la medida apunta a suavizar los históricos aumentos que se generan en los meses de mayor consumo, cuando la demanda de gas se incrementa de manera significativa por el uso de calefacción en los hogares. Según el texto oficial, el Estado empezará a implementar el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que introduce cambios en la forma en la que se calcula el precio que los usuarios pagan por el gas natural. El nuevo esquema busca distribuir el costo anual del servicio de manera más equilibrada, en lugar de concentrar los incrementos en un período puntual del año.

En los considerandos de la norma, el Poder Ejecutivo explica que estas adecuaciones son "impostergables y necesarias para la inmediata implementación" del nuevo Sistema de Subsidios Focalizados. El esquema permite que el Estado Nacional se haga cargo mensualmente de una porción del precio del gas para "reducir el costo del gas a pagar por el usuario".

De acuerdo con el texto oficial, el precio que se tomará como referencia para el subsidio "podrá resultar igual, inferior o superior al Precio de Mercado" que surja de las subastas estacionales. Esto implica que el Estado compensará las diferencias de valor, ya sean positivas o negativas, para mantener un precio uniforme a lo largo del año. De esta manera, el monto a pagar será más estable a lo largo del año, ya que se tomará como referencia un precio anualizado, en lugar de aplicar los valores más altos únicamente en los meses fríos.

Finalmente, la normativa señala que la intención oficial es que el incremento del consumo de gas durante el invierno no se vea "potenciado por la variación estacional de precios". La Secretaría de Energía será la encargada de realizar los cálculos de compensación necesarios para que el sistema entre en vigencia de forma inmediata.

El nuevo esquema, sin embargo, no implica una baja en el monto total que pagan los usuarios ni una modificación en los niveles de consumo. Tampoco se trata de un congelamiento tarifario ni de una alteración de los contratos vigentes. De hecho, el decreto mantiene sin cambios el Plan Gas.Ar y los acuerdos con las productoras, y se limita a redefinir el mecanismo de cálculo que impacta en la factura final de los hogares.