PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
27 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Tren a las Nubes
Carlos Saravia
El Bordo
Cherenta
Coronel Moldes
San Lorenzo
Deuda de la provincia
Vender para vivir
Crecida del río Bermejo
Hotelería y gastronomía
Tren a las Nubes
Carlos Saravia
El Bordo
Cherenta
Coronel Moldes
San Lorenzo
Deuda de la provincia
Vender para vivir
Crecida del río Bermejo
Hotelería y gastronomía

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1490.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Central Norte tendrá otra exigente prueba de verano

El equipo del Polaco Bastía, con algunas variantes, se mide frente a Chaco FE en el estadio Martearena, a partir de las 21.30.
Martes, 27 de enero de 2026 02:22
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Central Norte, en plena etapa de reconstrucción, la hará frente a su segunda prueba de preparación frente a Chaco For Ever, al que enfrentará en el estadio Padre Martearena, a partir de las 21.30, por la segunda fecha del Triangular de Verano que organiza la Agencia Provincial Salta Deportes.

El cuervo de Adrián Bastía, con un plantel prácticamente nuevo y todavía en formación, viene de concretar su primer examen ante Gimnasia y Tiro, con el que igualó 2 a 2, el viernes pasado, en el mismo escenario.

Si bien el azabache no perdió y dejó una aceptable imagen, está claro que resta mucho por trabajar y mejorar: el mayor desafío para Bastía, quien más allá que se prepara para debutar como técnico en la Primera Nacional, debe ensamblar el equipo buscando el once ideal y obviamente darle, de a poco, su importa de juego.

En esta ocasión, para el duelo frente a los chaqueños, el técnico cuervo presentaría algunas variantes en la alineación, en comparación a la que empató con el albo.

La idea del Polaco Bastía es continuar probando alternativas, y que mejor momento que este, para darle rodaje a algunos jugadores que llegaron como refuerzos al club de barrio Norte.

Por su parte, Chaco For Ever, bajo la conducción de Ricardo Pancaldo, también se prepara para afrontar la temporada que se avecina en la segunda categoría del fútbol argentino.

El negro chaqueño, con muchas caras nuevas, hará su estreno en el torneo veraniego, algo que le permitirá al cuervo técnico evaluar el funcionamiento del equipo.

Pancaldo, el hombre elegido por los dirigentes de Chaco FE para darle continuidad a su proyecto, se pone a prueba con Central Norte.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD