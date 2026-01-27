El Bordo: celebraron 79 años de la creación del municipio

Con la presencia del vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco y el secretario del Interior, Javier Diez Villa, el intendente de El Bordo, Sergio Copa, celebró el 79 aniversario del municipio, con un emotivo acto, donde hubo reconocimientos para todos los intendentes elegidos por el voto popular, que formaron la historia del pueblo.

También recibieron un reconocimiento, las instituciones deportivas y de danzas que se destacaron durante el 2025, además de aquellos primeros emprendedores, que se mantuvieron vigentes por muchos años, formando parte de la historia de El Bordo.

El acto tuvo lugar sobre calle San Martín, frente al edificio comunal, donde en forma posterior al oficio religioso brindado por el cura párroco Francisco Alberto, el primero en hacer uso de la palabra fue Antonio Marocco, ponderando el trabajo del intendente Copa, para mantener en constante crecimiento un municipio.

"Es un día para festejar por lo que significa un pueblo para nosotros. El pueblo tiene que ver con la querencia, con los compromisos, con los principios, con el amor a nuestro terruño, con una vida en comunidad, en familia. Por eso es una obligación celebrar el cumpleaños de un pueblo" expresó Marocco.

Con respecto al aniversario, el intendente Copa agradeció el trabajo realizado por los intendentes anteriores, que formaron parte de su historia. "De niño, recuerdo que este lugar no contaba con muchas casas, pero fuimos creciendo, de la mano de cada intendente que le tocó asumir en el cargo. Hoy seguimos creciendo, con muchas dificultades, pero con el acompañamiento de un gobernador con mirada federal, como la de Gustavo Sáenz".

Durante su discurso, dio a conocer algunos regalos que recibió de parte de funcionarios de la provincia, como la firma de un convenio, con el Ministerio de Seguridad por la entrega de un nuevo móvil policial, firma que tendrá lugar en 15 días. Durante el acto, junto al secretario Diez Villa, se firmó un acuerdo por el adoquinado de 5 cuadras de la calle Sarmiento, una calle céntrica carente de asfalto, la recepción de un frezeer y sillas de ruedas por parte del Ministro de Desarrollo Social Mario Mimessi, "pero el regalo más importante viene de parte del pueblo, porque con lo recaudado por el pago de impuestos que cada vecino aporta en forma mensual, realizamos la compra de un mini tractor, para realizar trabajos sobre sectores parquizados, este tipo de inversiones la podemos realizar, porque no le debemos un solo peso a nadie" expresó Sergio Copa.

La historia que comenzó con una comisión vecinal

El Bordo pertenecía al municipio de Campo Santo el cual, hasta mediados del siglo XX, se mantuvo como Municipio cabecera del Departamento Güemes.

En el año 1946 vecinos destacados, se autoconvocaron para formar una comisión municipal que comenzó a gestionar su independencia. Un 23 de enero del año 1947 las cámaras legislativas provinciales, sancionaron la Ley Provincial 805 que crea la Comisión Municipal de El Bordo de Tercera Categoría, nombrando una Comisión cuyo presidente fue un señor de apellido Petegnoi. Las comisiones subsiguientes, fueron siempre nombradas por los legisladores provinciales y no por el voto popular.

También hubo interventores durante los tiempos de la Dictadura Militar.

Recién en 1983, la ciudadanía pudo elegir su comisionado por medio del voto en las urnas, siendo el Sr. Lino Vázquez el más votado. En el año 1987 pasó a ser municipio y su primer Intendente fue el Sr. Hugo Sosa.

Junto al intendente Sergio Copa, estuvieron presentes los intendentes Carlos Rosso de Gral. Güemes, Ignacio Taché por Campo Santo, diputados Germán Rallé y Daniel Segura, senador Enrique Cornejo, además de autoridades legislativas y ejecutivas locales.

La celebración finalizó con el corte de tortas, para ser degustadas por los vecinos presentes, y un festival con destacados artistas sobre el escenario.