Gimnasia y Tiro cierra el triangular en el Gigante

íCambio de planes! Gimnasia y Tiro, debido a una modificación muy razonable, recibirá a Chaco For Ever, el viernes a las 21.30, en el estadio David Michel Torino, en la última fecha del Triangular de Verano.

La medida, que se tomó desde las organización, se debe a que "esto se sustenta en que el equipo local estará a días de su primer partido del año en la Primera Nacional y tanto dirigentes como socios tenían esa inquietud", expresó Sergio Chibán, presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes.

Este cambio de escenario le permitirá a Fernando Quiroz, técnico albiceleste, trabajar en su campo de juego, el cual luce en muy buenas condiciones, apuntando al choque con Colegiales.

El equipo de Teté Quiroz definirá el campeón del verano, ya que en su primera presentación empató frente a Central Norte, en el Martearena, 2 a 2. El entrenador millonario, en casa y con el apoyo de su gente, buscará la victoria.