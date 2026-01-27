Impulsan una obra clave en la escuela de la Comunidad Cherenta

En el marco de una política de trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia de Salta y la Municipalidad de Tartagal, avanza una obra de infraestructura educativa considerada histórica en la Escuela de la Comunidad Cherenta, que permitirá mejorar de manera sustancial las condiciones de enseñanza y aprendizaje para niñas y niños de la zona.

La iniciativa se inscribe dentro de una agenda conjunta que prioriza la inversión en educación pública, especialmente en comunidades del interior y pueblos originarios, donde las necesidades estructurales han sido históricamente postergadas. En ese sentido, la obra representa un paso clave para garantizar igualdad de oportunidades y fortalecer el derecho a la educación en condiciones dignas.

El proyecto se lleva adelante a partir del trabajo coordinado entre el gobernador Gustavo Sáenz y el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, quienes ratificaron su compromiso de avanzar con políticas públicas que tengan un impacto directo en la vida cotidiana de las comunidades. Desde ambos niveles de gobierno coincidieron en que la educación constituye un eje central para el desarrollo social, cultural y económico del norte provincial.

Las tareas contemplan la construcción de nuevas aulas climatizadas, la ejecución de galerías de circulación y resguardo, y una puesta en valor integral del edificio escolar, con mejoras estructurales orientadas a brindar espacios más seguros, funcionales y adecuados tanto para estudiantes como para el personal docente y no docente. Estas intervenciones permitirán optimizar las condiciones de cursado durante todo el año, especialmente frente a las altas temperaturas características de la región.

Desde el Municipio de Tartagal destacaron que la obra es resultado de un esfuerzo sostenido y planificado, que busca acompañar a las comunidades educativas del interior con respuestas concretas y sostenibles en el tiempo. Además, subrayaron que el fortalecimiento de la infraestructura escolar es una herramienta fundamental para reducir brechas y promover la inclusión educativa.

"La educación es el camino para el crecimiento", señalaron desde el Ejecutivo local, al tiempo que remarcaron que cuando Provincia y Municipio trabajan de manera coordinada, los resultados se reflejan en obras.