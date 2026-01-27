Jubilado mató de un disparo a su hijo

Un papá de 71 años mató de un disparo a su hijo de 36 en medio de una pelea familiar. El crimen ocurrió el domingo en la localidad de Ostende, en el partido de Pinamar.

El agresor, Raúl O., relató a la Policía que la pelea empezó cuando su hijo Ezequiel lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero. En ese momento, el hombre agarró un pistolón y le disparó en el cuello.

Luego de recibir el disparo, Ezequiel logró caminar unos 50 metros antes de desplomarse en la calle. Personal de la Policía Científica de la Bonaerense trabajó en el lugar y luego trasladó el cuerpo a la morgue para la autopsia.

Mientras tanto, los investigadores relevaron las cámaras de seguridad de la zona y tomaron declaraciones a vecinos y testigos para reconstruir el violento episodio.

Raúl fue detenido por la Policía y quedó imputado en una causa por homicidio en contexto de violencia familiar. La Justicia intenta determinar si actuó en legítima defensa o si fue un homicidio simple. Para eso, serán clave los resultados de la autopsia y los testimonios recolectados en las próximas horas.

El caso quedó en manos del fiscal Juan Pablo Calderón, de la UFI 4 de Pinamar, y del Juzgado de Garantías 6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.