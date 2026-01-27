No a la domiciliaria para un conductor ebrio y homicida

El fiscal penal Santiago López Soto, interino en la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, en feria, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formulación de medidas cautelares llevada adelante en el marco de la causa que se sigue contra un hombre de 49 años, imputado como autor del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, agravado por fuga del causante y por conducir con un nivel de alcoholemia igual o superior a 1 g/l.

Durante la audiencia, la defensa solicitó el cumplimiento de prisión domiciliaria, pedido al que se opuso el fiscal López Soto. Tras escuchar los planteos de las partes, el juez de Garantías Nicolás Rodríguez Pipino hizo lugar a la solicitud fiscal y denegó la prisión domiciliaria, al considerar la existencia de riesgos procesales, como la posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación, así como la gravedad del hecho investigado.

El hecho ocurrió el 11 de noviembre por la noche, sobre avenida del Carnaval, en la ciudad de Salta. De acuerdo con el informe toxicológico retrospectivo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el imputado conducía un automóvil con 1,97 g/l de alcohol en sangre cuando invadió el carril contrario y colisionó de frente con una moto que circulaba en sentido opuesto. Como consecuencia, el conductor de la moto, de 25 años, sufrió lesiones de gravedad y falleció en el hospital San Bernardo por traumatismo encéfalo craneano grave.