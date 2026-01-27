Vecinos arrojaron una granada a la policía en Córdoba

Un procedimiento de la Policía de Córdoba derivó en una situación de extrema tensión el domingo por la tarde en el barrio Villa La Lonja, cuando efectivos que intentaban detener a dos sospechosos fueron atacados por un grupo de vecinos, quienes comenzaron a tirar distintos objetos contra un patrullero, entre ellos una granada de mano.

El operativo se desarrollaba en el marco de acciones preventivas vinculadas a la investigación de presuntos delitos. Según informaron fuentes oficiales, los policías buscaban detener a dos personas -una de ellas un adolescente de 15 años- cuando, al llegar al lugar, comenzaron a recibir agresiones por parte de algunos vecinos.

Durante el repliegue del personal, uno de los objetos arrojados resultó ser una granada de mano, que cayó en la caja de una camioneta policial. Ante esta situación, los efectivos detuvieron la marcha del móvil y establecieron un perímetro de seguridad para resguardar tanto a los agentes como a los vecinos, mientras solicitaban la intervención del Departamento de Explosivos de la Policía de Córdoba.

En medio del episodio, un efectivo sufrió lesiones leves, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud. Los especialistas confirmaron luego que el artefacto correspondía a una granada modelo FMK-2, de uso militar. Si bien no se constató que el dispositivo estuviera activado, se aplicaron los protocolos correspondientes para su retiro seguro del vehículo.

La granada fue extraída mediante técnicas especializadas y trasladada en una tolva hasta el Tiro Federal de Córdoba, donde quedó bajo resguardo. Gracias a la rápida intervención de los peritos, el artefacto no llegó a detonar y se evitó un incidente mayor.

Tras el episodio, la Policía logró concretar la detención de un hombre y de un adolescente en la zona de las calles Pedro de Castillo y Carlos Luna.