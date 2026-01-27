Una discusión familiar terminó en tragedia y sacudió a Rosario de la Frontera

La madrugada en Rosario de la Frontera quedó marcada por un episodio de extrema violencia que terminó con la muerte de un joven y reavivó la preocupación social por los conflictos que escalan hasta consecuencias irreversibles. No fue un hecho aislado en el tiempo reciente, pero sí uno de los más dolorosos por el contexto en el que se produjo.

Según las primeras reconstrucciones, el hombre llegó con vida al Hospital Melchora Figueroa de Cornejo alrededor de las 2.20 de la madrugada de hoy, con una herida de arma blanca en la zona del estómago. Testigos indicaron que se desvaneció en la puerta del centro de salud, lo que obligó a una rápida intervención del personal médico. A pesar de los esfuerzos quirúrgicos, falleció minutos después producto de la gravedad de la lesión.

Las circunstancias previas al ataque aún están bajo análisis, pero las primeras líneas investigativas apuntan a que todo se habría desencadenado tras una discusión, que derivó en el ataque con un cuchillo. En el marco de la causa, dos personas fueron detenidas, una de ellas hermano de la víctima, un dato que añade una dimensión particularmente sensible al caso.

Mientras la identidad del fallecido no fue confirmada oficialmente, en el lugar del hecho trabajaron peritos de Criminalística, efectivos de la Policía de la Provincia y personal judicial, bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, que dispuso distintas medidas para esclarecer la mecánica del hecho y establecer responsabilidades penales.

El impacto del episodio se sintió con fuerza entre los vecinos. Rosario de la Frontera atraviesa días de profunda conmoción, en un contexto en el que distintos hechos violentos recientes vienen alimentando un clima de tristeza y preocupación social. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones ni avances en las próximas horas. Las autoridades trabajan para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido antes de que la discusión derivara en un final fatal.