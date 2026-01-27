PUBLICIDAD

Los Pumas
Aeropuerto de Salta
Javier Milei
Juan Manuel Chalabe
Javier Milei
Edgar Canet
francia
Mentisan
Chaqueño Palavecino
ADP SALTA
Nacionales

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos

Es el menor nivel en ocho años.
Martes, 27 de enero de 2026 14:35
El riesgo país perforó finalmente los 500 puntos, y se ubicó en 496, por primera vez en casi 8 años.

La baja se da en medio de una mejora en la cotización de los bonos de la deuda. El indicador elaborado por el JP Morgan cedió 3,3% y retrocedió 13,1% en lo que va de enero.

Este registro marca el mejor nivel en la gestión de Javier Milei y el menor índice desde junio de 2018. Así, la Argentina queda cada vez con más chances de regresar a los mercados internacionales de deuda.

 

Temas de la nota

