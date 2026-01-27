¿Cómo ver en vivo la participación de Javier Milei en La Derecha Fest?

El presidente de la Nación, Javier Milei, participará esta noche de la segunda edición del evento libertario denominado ‘La Derecha Fest’ y te contamos cómo podés verlo en vivo.

La reunión libertaria que se llevará a cabo en la ciudad balnearia de Mar del Plata se transmitirá hoy, martes 27, a partir de las 22 en el canal de YouTube @DerechaFest. El encuentro que espera la asistencia de los influencers, diputados, senadores y miembros del Gabinete Nacional se extenderá hasta las 02.00 AM del miércoles.

La organización de este evento está a cargo del biógrafo de Milei, Nicolás Marquez, y del medio oficialista La Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre; según la promoción que figura en las redes sociales, se espera que sea la reunión “más antizurda del país”, en la que habrá música, exposiciones y una feria del libro libertaria.

Esta “convención política”, como la llaman en el círculo de La Libertad Avanza (LLA), se realiza en el marco del ‘Tour de la Gratitud’ que es una gira que realiza Milei por varias ciudades del país para agradecer a sus votantes el apoyo hacia su gestión.

Previamente, el Presidente tiene planeado ser parte del público de ‘Fátima Universal’, el espectáculo de su ex novia Fátima Flores, quien lo invitó especialmente al Teatro Roxy de la ciudad balnearia.