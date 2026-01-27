PUBLICIDAD

27 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Chalabe: "No es sólo dejar los lugares bonitos, es que la gente los use y se sienta segura"

El Jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, explicó la visión del municipio sobre la recuperación de plazas y espacios comunes. Reconoció además la tensión existente entre la falta de trabajo y el respeto por el uso de los espacios públicos.
Martes, 27 de enero de 2026 15:24
El jefe de Gabinete Municipal, Juan Manuel Chalabe, se refirió a la política de recuperación de los espacios públicos que impulsa la actual gestión y remarcó que el objetivo central es que vuelvan a ser lugares de encuentro para las familias. “No sólo se trata de dejarlos bonitos. También tiene que ver con que la gente se sienta segura y pueda ir en familia, llevar a sus chicos a que jueguen al fútbol”, expresó en una entrevista radial.

En ese marco, reconoció que el uso del espacio público está atravesado por la compleja situación social y laboral que se vive a nivel nacional. “Siempre hay una tensión que tiene que ver con la utilización de los espacios públicos”, afirmó, y explicó que el intendente decidió abrir el debate al reconocer que el principal reclamo de los vecinos hoy es el trabajo. “Hay una demanda impresionante, pero ahí también entramos en una tensión constante por el uso del espacio público”, sostuvo.

Chalabe subrayó que el desafío de la gestión es encontrar un punto de equilibrio. “No podemos hacernos los distraídos con la falta de trabajo, pero también debemos ser respetuosos con el uso de los espacios públicos”, señaló. 

En ese sentido, cuestionó decisiones de gestiones anteriores y planteó una mirada más cercana a la realidad de los barrios: “Se hicieron cosas creyendo que se podían copiar modelos de otras ciudades del mundo, como la ciclovía de Solidaridad, donde a pocos metros no tenés pavimento ni iluminación. Se trata de prioridades, de entender el uso que le da la gente a los espacios y de hacerle un poquito mejor la vida a la gente”.

