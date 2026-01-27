La presencia de Milei en Mar del Plata reavivó rumores de reconciliación con Fátima Florez

La visita de Javier Milei a Mar del Plata sigue generando especulaciones tanto políticas como personales.

El Presidente llegó a la ciudad la noche anterior a su agenda oficial, un dato que ya despertó preguntas en los medios acerca de los motivos de una estadía tan prolongada cuando sus compromisos podrían haberse concentrado durante la jornada del martes.

Según trascendió, a través de Lape Club Social, Milei se alojó en el hotel Hermitage, donde también habría realizado una comida íntima con un grupo reducido de personas.

Entre los invitados habría estado Fátima Florez, un detalle que alimentó nuevamente las versiones de un acercamiento entre la actriz y el mandatario, quienes anunciaron su separación hace casi dos años.

Los movileros que cubren la estadía del Presidente en “La Feliz” indicaron que su presencia genera movimiento atípico en la zona, con operativos de seguridad desde temprano e incluso autos retirados de la vía pública para liberar el acceso hacia el teatro donde se presentará “Fátima Universal”.

Además el mandatario acompañará a Florez en una de las funciones ya que ella había adelantado que el podría cantar sobre el escenario, con un tema elegido especialmente y ensayado durante la tarde.

Por ese motivo, la función habría sido adelantada a las 21 para permitir la participación del Presidente, en medio de su agenda que también incluye una visita a una heladería y encuentros políticos con sectores libertarios.