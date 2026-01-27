VIDEO. ¡Cumplió su promesa! Edgar Canet, compañero de Luciano Benavides, visita Salta para festejar con el campeón del Dakar 2026

El piloto español Edgar Canet, oriundo de La Garriga e integrante del equipo Red Bull KTM Factory Racing, arribó a Salta para compartir los festejos por el título de Luciano Benavides, flamante campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos. La visita no fue casual: antes de la largada de la última etapa, Canet había prometido que viajaría a la provincia si el salteño lograba consagrarse campeón.

La promesa se cumplió y el español fue recibido por Luciano y Kevin Benavides, con quienes compartió un encuentro distendido que incluyó mate y asado.

El Dakar de Edgar Canet

Canet fue parte activa del Dakar 2026, una edición marcada por una definición inédita, que se resolvió por apenas dos segundos a favor de Benavides. El piloto español cerró su participación con una destacada actuación en la etapa 13, donde se quedó con la victoria por una diferencia mínima de seis segundos, sumando así su tercer triunfo parcial en la competencia, luego de imponerse también en el prólogo y en la primera etapa.

Si bien una avería mecánica y una sanción en la etapa maratón lo alejaron de la lucha por la clasificación general, Canet mantuvo un ritmo competitivo a lo largo del rally y se consolidó como una de las revelaciones de la edición. “Ha sido una locura. Ganamos la etapa y luchamos hasta el final”, resumió tras completar su Dakar, destacando el aprendizaje acumulado a lo largo de la competencia más exigente del mundo.