27 de Enero,  Salta
Deportes

Gimnasia (M) vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026: EN VIVO, minuto a minuto

Gimnasia y Esgrima de Mendoza y San Lorenzo se enfrentaron por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, en un partido disputado en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie que marcó un nuevo cruce entre el equipo mendocino y el Ciclón en el fútbol argentino. 
Martes, 27 de enero de 2026 19:48
Gimnasia y Esgrima de Mendoza y San Lorenzo se enfrentaron por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, en un partido disputado en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie que marcó un nuevo cruce entre el equipo mendocino y el Ciclón en el fútbol argentino. El partido entre Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo se transmite en vivo por TNT Sports Premium en Argentina, dentro de la transmisión del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.  El partido está programado para jugarse a las 20:00 (hora Argentina) este martes 27 de enero de 2026 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza.

 

MINUTO A MINUTO GIMANSIA DE MENDOZA VS SAN LORENZO 

LAS FORMACIONES: GIMNASIA DE MENDOZA VS SAN LORENZO

LAS ESTADÍSTICAS GIMNASITA (M) VS SAN LORENZO

 

Temas de la nota

