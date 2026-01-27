Murió un hombre electrocutado en una vivienda de barrio Castañares y se investigan las circunstancias

Un hombre mayor de edad murió este martes por la tarde tras haberse electrocutado en una vivienda de doble piso de barrio Castañares, en la zona norte de la ciudad de Salta. El hecho ocurrió entre las 16 y las 17,según los primeros datos que se concocieron. El cuerpo de la víctima aún permanece en el domicilio, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, personal policial trabajaba en la zona junto al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), mientras se realizaban las diligencias iniciales para determinar cómo se produjo el fatal episodio. Desde la Policía señalaron que no están autorizados a brindar información oficial hasta tanto avance la investigación.

Foto: Walter Echazú

Según relataron vecinos, la víctima —un hombre de aproximadamente 41 años— se encontraba realizando un trabajo doméstico al momento del accidente. De manera preliminar, indicaron que estaría instalando cámaras de seguridad cuando habría recibido la descarga eléctrica que le provocó la muerte.

El episodio habría sido advertido por personas del entorno cerca de las 17, lo que motivó el llamado a los servicios de emergencia.

Hasta el momento, no se informaron las causas precisas del siniestro, ni si existían condiciones de riesgo en la instalación eléctrica del inmueble.

Foto: Walter Echazú

Estas cuestiones forman parte de las pericias que lleva adelante el CIF para reconstruir lo sucedido.

El hecho generó conmoción en el barrio, donde vecinos se acercaron hasta el lugar para tener más información sobre los hechos. La investigación continúa para establecer las responsabilidades y confirmar las circunstancias en las que se produjo la tragedia.