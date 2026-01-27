PUBLICIDAD

Edgar Canet
francia
Mentisan
Chaqueño Palavecino
ADP SALTA
Torneo Apertura 2026
Central Norte
Deportes

Video: el ataque de furia de Coco Gauff en el Abierto de Australia

La estadounidense cayó abultadamente en los cuartos de final ante la ucraniana Svitolina.
Martes, 27 de enero de 2026 20:05
La tenista estadounidense Coco Gauff (3°) protagonizó un momento de furia en el Abierto de Australia, al ser captada por las cámaras de seguridad mientras rompía una de sus raquetas tras la derrota ante la ucraniana Elina Svitolina (12°). 

En las imágenes se ve cómo la estadounidense, ganadora de dos títulos de Grand Slam (US Open 2023 y Roland Garros 2025), pasa por los pasillos del Rod Laver Arena y en un momento se frena para pegarle varias veces a la raqueta contra el piso.

Durante la conferencia de prensa post partido, Gauff no se mostró arrepentida por lo sucedido y explicó que le sirve “para desahogar mis emociones”. Además, detalló: “Simplemente me tomé el tiempo para hacerlo. No creo que sea malo. No intento hacerlo en cancha delante de niños ni cosas así. Si no hago estas cosas voy a ser irritable con la gente que me rodea, no quiere hacer eso, no se lo merecen”.

Por último, criticó que se viralizaran estas imágenes: “Intenté romper la raqueta en un sitio donde nadie pudiera grabarme. Lo mismo le pasó a Sabalenka en el US Open. Piense que en este torneo, el único sitio donde tenemos privacidad es el vestuario”

 

 

