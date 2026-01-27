PUBLICIDAD

francia
Mentisan
Chaqueño Palavecino
ADP SALTA
Torneo Apertura 2026
Central Norte
Deportes

Central Norte vs. Chaco For Ever en el Martearena por el Triangular de Verano: EN VIVO, escuchalo minuto a minuto

Central Norte y Chaco For Ever se enfrentan este martes por la noche en el estadio Padre Martearena, por la segunda fecha del Triangular de Verano, en un amistoso clave de preparación rumbo a la temporada 2026 de la Primera Nacional. 
Martes, 27 de enero de 2026 21:18
Foto: Javier Rueda
Central Norte ya juega ante Chaco For Ever desde las 21.30 en el estadio Padre Martearena, en el marco del Triangular de Verano organizado por la Agencia Provincial Salta Deportes. El equipo dirigido por Adrián Bastía afronta su segunda prueba de pretemporada, tras el empate 2 a 2 frente a Gimnasia y Tiro, con un plantel renovado y en pleno proceso de armado. Por su parte, Chaco For Ever hace su debut en el certamen veraniego bajo la conducción de Ricardo Pancaldo. El encuentro le permite a ambos cuerpos técnicos evaluar el funcionamiento del equipo y darle rodaje a los refuerzos, en una etapa clave de preparación antes del inicio oficial de la Primera Nacional.

 

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda

 

 

 

 

 

 

 

Temas de la nota

