Central Norte vs. Chaco For Ever en el Martearena por el Triangular de Verano: EN VIVO, escuchalo minuto a minuto

Central Norte ya juega ante Chaco For Ever desde las 21.30 en el estadio Padre Martearena, en el marco del Triangular de Verano organizado por la Agencia Provincial Salta Deportes. El equipo dirigido por Adrián Bastía afronta su segunda prueba de pretemporada, tras el empate 2 a 2 frente a Gimnasia y Tiro, con un plantel renovado y en pleno proceso de armado. Por su parte, Chaco For Ever hace su debut en el certamen veraniego bajo la conducción de Ricardo Pancaldo. El encuentro le permite a ambos cuerpos técnicos evaluar el funcionamiento del equipo y darle rodaje a los refuerzos, en una etapa clave de preparación antes del inicio oficial de la Primera Nacional.