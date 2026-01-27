El ímpetu del río Pescado estuvo a punto de cobrar dos vidas en una mañana de furia

El amanecer en el norte de Salta encontró a un grupo de rescatistas avanzando con cautela sobre un cauce impredecible. El río Pescado, a la altura del departamento Orán, había ganado fuerza y profundidad, convirtiendo un intento de cruce en una situación límite para dos personas que quedaron atrapadas en medio del agua. La rápida reacción de los equipos de emergencia evitó que el episodio pasara a mayores.

El hecho se registró alrededor de las 6.30 de la mañana del lunes, cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de dos hombres que no podían completar el cruce del río. La corriente y las condiciones del cauce les impedían avanzar o retroceder por sus propios medios, obligándolos a permanecer a la espera de ayuda.

Ante la situación, se desplegó un operativo de rescate conjunto encabezado por efectivos del Distrito de Prevención 8, con jurisdicción en Pichanal y Orán, e integrado por Policía Lacustre, Bomberos y otras áreas operativas. La planificación fue clave: el equipo evaluó el estado del río, la ubicación exacta de las personas y las maniobras más seguras para concretar la evacuación.

Con el uso de un gomón y elementos de seguridad náutica, los rescatistas lograron llegar hasta el punto donde se encontraban los damnificados. Tras una intervención controlada, ambos fueron rescatados y trasladados a una zona segura, completando el procedimiento sin incidentes adicionales.

Las personas asistidas tienen 37 y 16 años. Según se informó oficialmente, fueron evaluadas tras el rescate y se encontraban en buen estado de salud, sin necesidad de traslados hospitalarios.

En el norte provincial, cursos de agua como el Pescado suelen presentar crecidas repentinas, especialmente en horarios de poca visibilidad, lo que incrementa el riesgo para quienes intentan cruzarlos sin medios adecuados.

Desde los organismos de seguridad reiteraron la importancia de evitar cruces en zonas no habilitadas, prestar atención a las condiciones climáticas y dar aviso inmediato al sistema de emergencias ante cualquier situación de riesgo. En este caso, la rápida comunicación y el trabajo coordinado fueron determinantes para que el desenlace no tuviera consecuencias mayores.