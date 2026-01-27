Hallazgo y desactivación controlada de un explosivo sísmico en Tartagal

El descubrimiento de un artefacto explosivo sísmico en un sector rural de Tartagal encendió una señal de alerta que puso en marcha un despliegue técnico y preventivo poco habitual para la región. El episodio ocurrió durante la tarde del domingo, cuando personal policial del barrio Villa Güemes detectó el objeto y dio inmediato aviso a la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, que asumió la conducción del procedimiento.

Lejos de un escenario de urgencia desordenada, la respuesta fue gradual y planificada. A partir de las 19.30, y por indicación expresa del Ministerio Público Fiscal, intervino el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional, cuya jurisdicción comprende la zona donde se produjo el hallazgo. Efectivos de la Sección Núcleo se desplazaron hasta el lugar y establecieron un perímetro de seguridad que se mantuvo durante toda la noche y la madrugada del lunes.

El objetivo central fue preservar la integridad de los vecinos, evitar la manipulación del dispositivo y ganar tiempo para una intervención especializada. Según se pudo confirmar, el elemento encontrado correspondía a un explosivo tipo Booster, un componente utilizado habitualmente en tareas de prospección sísmica o actividades industriales específicas, lo que reforzó la necesidad de un abordaje técnico preciso.

Con las primeras horas del lunes llegó a Tartagal un experto en desactivación de explosivos, perteneciente a una empresa especializada, que actuó en calidad de oficial de enlace comunitario. Tras una evaluación inicial del terreno y del estado del artefacto, se activó el protocolo de seguridad correspondiente para iniciar las tareas de neutralización.

El procedimiento se desarrolló bajo estrictas medidas preventivas y con supervisión permanente de las fuerzas intervinientes. Finalmente, el explosivo Booster fue desactivado con éxito, sin que se registraran incidentes ni situaciones de riesgo para la población.

Desde el ámbito oficial destacaron la coordinación entre la Policía de la Provincia, la Fiscalía Federal y Gendarmería Nacional, un trabajo conjunto que permitió resolver una situación potencialmente sensible de manera ordenada y eficaz. El operativo concluyó durante la mañana del lunes, dejando despejada la zona y restableciendo la normalidad en el sector rural de Villa Güemes.