La idea para reforestar a toda la provincia

Por iniciativa del intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, y en el marco de una política pública orientada al cuidado del ambiente y al desarrollo sostenible, el Vivero Forestal Municipal de Orán refuerza su rol estratégico en la producción de plantines forestales destinados a la reforestación y al fortalecimiento de los espacios verdes en toda la provincia.

El vivero municipal invita a empresas del sector privado y a responsables de otros municipios a acercarse para conocer las distintas variedades de plantines disponibles y las posibilidades de articulación para avanzar en proyectos conjuntos que promuevan un futuro más verde. "Queremos que vengan a conocer nuestro trabajo y se sumen a este esfuerzo por reforestar y mejorar el entorno", expresó la coordinadora del vivero, Jimena López Domínguez.

Con una mirada integral sobre el cuidado ambiental, el Vivero Forestal de Orán se consolida como una pieza fundamental dentro de las políticas de reforestación y creación de espacios verdes impulsadas por el municipio.

Bajo la coordinación de López Domínguez, el equipo trabaja de manera sostenida en la producción de plantines forestales, priorizando especies nativas que contribuyen a la preservación de la biodiversidad local y al fortalecimiento de los ecosistemas en diversas zonas fitogeográficas de Salta.

El vivero no solo abastece a empresas del sector forestal interesadas en proyectos productivos, sino que también cumple un rol clave en el acompañamiento a municipios que desarrollan iniciativas de forestación urbana, embellecimiento de plazas, parques y espacios públicos, y mejora de la calidad ambiental en las ciudades.

El objetivo del centro de producción

"Desde el vivero buscamos proveer plantines de alta calidad tanto para emprendimientos forestales como para proyectos municipales. Este año nos propusimos superar los 100.000 plantines de distintas especies, principalmente nativas, para responder a la creciente demanda y aportar al desarrollo sustentable de la región", explicó López Domínguez, quien junto a otros especialistas, es responsable de este centro de producción de especies nativas del Chaco salteño para la reforestación y reforestación urbana.

Plantar un árbol es invertir a futuro

Entre las especies que se producen este año se destacan el Algarrobo, el Lapacho y el Tacha Marido, árboles de gran valor ambiental que se adaptan tanto a la producción de madera como al uso ornamental. Estas especies aportan sombra y valor paisajístico a los espacios urbanos, al tiempo que favorecen la recuperación de suelos, la regulación del clima y la conservación de la flora y fauna autóctona. Desde el Vivero Forestal de Orán se invita a empresas, instituciones y responsables municipales a conocer el trabajo y sumarse a este esfuerzo conjunto por una provincia más verde y sustentable. Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse con el Vivero Forestal de Orán al 3874-520399.

"Nuestro compromiso es ofrecer especies que sean funcionales desde lo productivo y que ayuden a embellecer nuestras ciudades y a fortalecer la biodiversidad local. Plantar un árbol hoy es invertir en el futuro de nuestra comunidad", agregó la coordinadora.