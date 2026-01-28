Tras la medida de la Anamt, el Mentisan sigue en los puestos

La reciente decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de prohibir en todo el país la comercialización del ungüento boliviano Mentisan tuvo rápida repercusión en Salta, donde el producto es de consumo masivo y forma parte habitual de la oferta en el mercado San Miguel y en ferias de frutas y verduras.

Los puesteros señalaron que se enteraron de la medida únicamente a través de las noticias y que, hasta el momento, no recibieron ninguna notificación ni comunicación oficial por parte de organismos de control. "Nos enteramos por los medios, nadie vino a informar nada", coincidieron. En ese marco, remarcaron que el producto continúa a la venta y que la demanda no se detuvo.

Los precios

Los comerciantes sostienen que se trata de un ungüento de uso tradicional, muy buscado por los salteños para resfríos, dolores musculares, picaduras y congestión. Indicaron que actualmente se comercializan principalmente dos variedades que llegan desde Bolivia, con precios que rondan los $2.800 el envase de 15 gramos y los $3.800 el de 25 gramos.

Desde los puestos también recordaron que no es la primera vez que se intenta avanzar con su prohibición. "Esto ya pasó otras veces, en 2022, en 2025, y ahora de nuevo. Siempre dicen que lo prohíben, pero la gente lo sigue pidiendo", afirmaron, aludiendo a antecedentes similares de disposiciones de la ANMAT que buscaron retirar el producto del mercado por no contar con habilitación sanitaria en la Argentina.

Nueva medida

La Anmat, mediante la Disposición N° 128/2026, ordenó la prohibición del uso, distribución y comercialización de todos los lotes y presentaciones del "Mentisan, ungüento mentolado. Industria Boliviana", al constatar que se promociona con múltiples indicaciones terapéuticas sin estar inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), condición obligatoria para los medicamentos.

El organismo advirtió que se desconoce su procedencia, las condiciones de elaboración y los controles de calidad, por lo que no puede garantizarse su seguridad, eficacia ni calidad. Por ese motivo, recomendó a la población no utilizarlo y consultar a profesionales de la salud ante cualquier duda o reacción adversa.

Producto que circula en la región

Mientras la autoridad sanitaria ratifica la prohibición por razones de salud pública, en los mercados y ferias de Salta la situación se vive con escepticismo: los vendedores aseguran que no hubo controles ni comunicaciones formales y que, como en intentos anteriores, el Mentisan sigue circulando y siendo uno de los productos más solicitados. Además, los puesteros advirtieron que el Mentisan forma parte de un circuito comercial histórico vinculado al intercambio fronterizo.