Amenazas en vivo sacuden a la televisión: Karina Mazzocco fue intimidada tras una entrevista sobre los Caniggia

El clima habitual de un programa de espectáculos se quebró de manera abrupta cuando Karina Mazzocco expuso al aire una serie de amenazas de muerte que llegaron al teléfono de la producción. No fue una polémica más: los mensajes incluyeron imágenes de un arma, datos personales y una advertencia directa que involucraba a su hijo. El detonante habría sido una entrevista televisiva que volvió a poner en escena los conflictos internos de la familia Caniggia.

Las advertencias ingresaron al WhatsApp oficial del programa, una vía que la audiencia utiliza para compartir testimonios y denuncias. Allí, el remitente -aún no identificado- escribió frases intimidantes como: “Dejá de meterlo a Axel Caniggia” y “Ya sé dónde vive tu hijo”, acompañadas por la foto de un arma de fuego. El tono y el contenido elevaron el caso de una discusión mediática a un hecho de gravedad penal.

Según se explicó en el programa, los mensajes llegaron después de la entrevista a Gonzalo Nannis, quien habló de la relación familiar y mencionó a Axel Caniggia, el hijo menos expuesto del exfutbolista. Esa mención habría generado el enojo del autor de las amenazas. Frente a cámara, Mazzocco fue enfática: negó cualquier trato descalificatorio y subrayó que el nombre surgió en el contexto de un relato, sin acusaciones ni juicios de valor.

La conductora sostuvo que nunca antes había atravesado una situación similar y reclamó una intervención urgente para resguardar su seguridad y la de su familia. Tanto ella como el canal presentaron la denuncia correspondiente, lo que activó medidas iniciales para identificar el origen de los mensajes. En ese marco, integrantes del panel señalaron que ya existe una localización preliminar del teléfono, que lo ubicaría en la zona de Glew, aunque el dato deberá ser confirmado por la Justicia.

El episodio también abrió un debate dentro del propio programa. Luis Ventura, con años de trayectoria, reconoció que las amenazas forman parte del riesgo de informar sobre temas sensibles, pero advirtió que no todas son inocuas. En la misma línea, Luis Bremer reclamó que amenazar no puede ser gratis y pidió que el caso avance hasta dar con el responsable.

Qué se dijo en la entrevista que desató el conflicto

Durante el reportaje, Gonzalo Nannis apuntó contra su hermana y describió el origen de la disputa familiar. Según su versión, el quiebre se produjo cuando Mariana habría pedido un departamento y ordenado un desalojo que involucró a Alex Caniggia y a Melody Luz en una propiedad del Hotel Faena. Ese episodio, afirmó, profundizó la pelea y reconfiguró los vínculos dentro del clan. También deslizó que el exfutbolista mantendría un buen pasar económico y personal, en contraste con otros integrantes de la familia.

Más allá del contenido de la entrevista, el caso expuso una línea roja: cuando la discusión pública deriva en amenazas reales, el espectáculo deja de ser un juego. La investigación buscará ahora identificar al autor, establecer responsabilidades y garantizar que la libertad de informar no tenga como contracara el miedo.