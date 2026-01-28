Contemax, otra vez en la mira: clausurada por arrojar residuos y contaminar el canal Tinkunaku

Ayer martes, tras una serie de denuncias de vecinos de la zona sureste, se dispuso la clausura de la empresa de contenedores Contemax.

El Municipio Capital detectó serias irregularidades ambientales y la falta del Certificado de Aptitud Ambiental (CAAM), un requisito obligatorio para este tipo de actividades. "La firma pertenece a la concejal electa por La Libertad Avanza, Erica Castro".

Las denuncias advertían sobre el arrojo de residuos en una laguna cercana al barrio Justicia, lo que fue constatado en una inspección municipal. Además, se comprobó que en uno de los depósitos de la empresa funcionaba un lavadero de vehículos con una conexión clandestina al canal Tinkunaku.

En el lugar se detectó el vertido directo de hidrocarburos, como aceite y combustible, lo que constituye una falta ambiental grave por su impacto en el ambiente y la salud.

Ante esta situación, se aplicó la clausura preventiva como medida cautelar, teniendo en cuenta la magnitud del daño ambiental detectado. Además, se confirmó que Contemax no contaba con el Certificado de Aptitud Ambiental (CAAM), tal como lo exige la normativa. La empresa había sido notificada hace casi cuatro meses para iniciar el trámite correspondiente, pero nunca presentó la documentación ni solicitó prórroga.

Antecedentes

La empresa Contemax Group SRL ya había sido señalada el año pasado en un hecho de gran impacto. El 1 de agosto, en medio de una alerta por viento zonda, se desató un incendio que afectó a vecinos de Ampliación 20 de Junio.

En aquella oportunidad, los damnificados denunciaron que la empresa de contenedores había arrojado material inflamable de manera ilegal, generando un relleno sanitario irregular que habría facilitado la propagación del fuego.

Tras ese episodio, el 4 de agosto, el intendente Emiliano Durand solicitó al Ministerio Público Fiscal la suspensión inmediata de las actividades de la empresa, acusada de arrojar residuos peligrosos y de operar sin el Certificado de Aptitud Ambiental.