Sáenz encabezó una convocatoria en defensa de los recursos de Salta ante la reforma laboral

Legisladores nacionales por Salta fueron convocados por el gobernador Gustavo Sáenz a una reunión de trabajo en Casa de Gobierno, con el objetivo de analizar el impacto de la reforma laboral en debate en el Congreso de la Nación y la situación de los recursos destinados a obras públicas nacionales en la provincia.

El encuentro se realizó a pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias y tuvo como eje central el capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral, especialmente por sus posibles efectos en la coparticipación y en los ingresos que reciben las provincias. También se abordó el estado de obras nacionales incluidas en el presupuesto vigente para Salta.

Durante la reunión se mencionaron distintas obras consideradas estratégicas para la provincia, entre ellas la planta depuradora sur de la ciudad de Salta, el sistema de saneamiento de Cafayate, la Ciudad Judicial de Orán, los nuevos puentes sobre el río Vaqueros y la Circunvalación, la autopista 9/34 entre Rosario de la Frontera y Metán y la pavimentación de la ruta nacional 51 como vía de salida al Pacífico por el paso de Sico.

Según se informó, los legisladores nacionales de La Libertad Avanza no participaron del encuentro. La ausencia fue mencionada durante la reunión por algunos de los presentes.

Las frases de los legisladores

Durante el análisis del esquema impositivo, la senadora nacional Flavia Royón planteó que dentro del sistema tributario argentino existen impuestos nacionales que no son coparticipables y que no están incluidos en las reducciones propuestas. “Entonces, hay que buscar alternativas ya que la gran masa son impuestos nacionales”, señaló.

En la misma línea, el diputado nacional Pablo Outes sostuvo que la reducción de la presión tributaria debe contemplar el impacto en las provincias. “Las provincias no podemos ceder más nuestros recursos”, afirmó, y agregó que existen impuestos no coparticipables que podrían modificarse sin afectar de manera directa a áreas sensibles como salud, seguridad o educación.

Outes también se refirió al desarrollo del encuentro y consideró que “tenemos que estar todos sentados en la misma mesa para defender los intereses de Salta”, al tiempo que calificó el diálogo como “un proceso para mejorar la política”.

Por su parte, la diputada nacional Yolanda Vega indicó que el debate debe incluir la situación de las inversiones y el ritmo de ejecución de las obras comprometidas. “Tenemos que hablar claro y poner todo sobre la mesa”, expresó, en referencia a la merma de recursos y la demora en la llegada de fondos nacionales.