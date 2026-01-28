Clima en Salta: hay alerta amarilla hasta el viernes en capital y otras regiones de la provincia

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El sistema de alerta temprana que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional, emitió una alerta amarilla para los próximos días en distintas zonas de Salta. La alerta permanece vigente para hoy miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de enero. Las zonas afectadas podrían presentar caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos.

Además, se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Miércoles 28

Alerta amarilla el miércoles. Captura de pantalla: SMN.

Por la noche se verán afectadas las siguientes localidades:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

Puna de Cachi

Puna de La Poma

Puna de Los Andes

Puna de Molinos

Valles de Cachi

Valles de Cafayate

Valles de Chicoana

Valles de La Caldera

Valles de La Poma

Valles de Molinos

Valles de Rosario de Lerma

Valles de San Carlos

Jueves 29

Alerta amarilla el jueves. Captura de pantalla: SMN.

Por la tarde y durante la noche se verán afectadas las siguientes zonas:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

Puna de Cachi

Puna de La Poma

Puna de Los Andes

Puna de Molinos

Viernes 30

Alerta amarilla el viernes. Captura de pantalla: SMN.

Por la tarde hay alerta en:

Puna de Cachi

Puna de La Poma

Puna de Los Andes

Puna de Molinos

Durante la tarde y por la noche, se mantiene la alerta amarilla en:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

Valles de Cachi

Valles de Cafayate

Valles de Chicoana

Valles de La Caldera

Valles de La Poma

Valles de Molinos

Valles de Rosario de Lerma

Valles de San Carlos

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Frente a una alerta amarilla, se le aconseja a la población mantenerse informada teniendo en cuenta el desarrollo de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Algunas de las recomendaciones por lluvias y tormentas son: