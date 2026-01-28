Clima en Salta: hay alerta amarilla hasta el viernes en capital y otras regiones de la provincia

inicia sesión o regístrate.
El sistema de alerta temprana que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional, emitió una alerta amarilla para los próximos días en distintas zonas de Salta. La alerta permanece vigente para hoy miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de enero. Las zonas afectadas podrían presentar caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos.
Además, se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.
Miércoles 28
Por la noche se verán afectadas las siguientes localidades:
-
Capital
-
Cerrillos
-
Guachipas
-
La Viña
-
Zona baja de Chicoana
-
Zona baja de La Caldera
-
Zona baja de Rosario de Lerma
-
Zona montañosa de Cafayate
-
Puna de Cachi
-
Puna de La Poma
-
Puna de Los Andes
-
Puna de Molinos
-
Valles de Cachi
-
Valles de Cafayate
-
Valles de Chicoana
-
Valles de La Caldera
-
Valles de La Poma
-
Valles de Molinos
-
Valles de Rosario de Lerma
-
Valles de San Carlos
Jueves 29
Por la tarde y durante la noche se verán afectadas las siguientes zonas:
-
Capital
-
Cerrillos
-
Guachipas
-
La Viña
-
Zona baja de Chicoana
-
Zona baja de La Caldera
-
Zona baja de Rosario de Lerma
-
Zona montañosa de Cafayate
-
Puna de Cachi
-
Puna de La Poma
-
Puna de Los Andes
-
Puna de Molinos
Viernes 30
Por la tarde hay alerta en:
-
Puna de Cachi
-
Puna de La Poma
-
Puna de Los Andes
-
Puna de Molinos
Durante la tarde y por la noche, se mantiene la alerta amarilla en:
-
Capital
-
Cerrillos
-
Guachipas
-
La Viña
-
Zona baja de Chicoana
-
Zona baja de La Caldera
-
Zona baja de Rosario de Lerma
-
Zona montañosa de Cafayate
-
Valles de Cachi
-
Valles de Cafayate
-
Valles de Chicoana
-
Valles de La Caldera
-
Valles de La Poma
-
Valles de Molinos
-
Valles de Rosario de Lerma
-
Valles de San Carlos
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
Frente a una alerta amarilla, se le aconseja a la población mantenerse informada teniendo en cuenta el desarrollo de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Algunas de las recomendaciones por lluvias y tormentas son:
- Evitá salir.
- No saqués la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Limpiá desagües y sumideros.
- Alejate de zonas inundables.
- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.