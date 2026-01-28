Dos detenidos por el robo de una camioneta en un lavadero de la ciudad

Dos personas fueron detenidas y una camioneta fue recuperada este miércoles por la mañana luego de ser sustraída de un lavadero ubicado sobre calle Olavarría.

Según se informó, el damnificado dio aviso al sistema de emergencias 911 luego de advertir que el vehículo no se encontraba en el lavadero donde lo había dejado. Al regresar al lugar, constató además que la persona que lo había atendido no pertenecía al comercio.

Tras la denuncia, el Centro de Coordinación Operativa emitió un alerta a los móviles policiales en calle y se activó un plan candado, con seguimiento a través de cámaras de seguridad y tareas de investigación. El procedimiento fue realizado por efectivos de Seguridad Urbana, con apoyo del Centro de Coordinación Operativa, Videovigilancia y áreas investigativas de la Policía.

En menos de una hora, la camioneta fue localizada en barrio San José, donde circulaba con dos ocupantes. Allí se realizó el procedimiento policial correspondiente y ambos sujetos fueron detenidos.

El vehículo fue recuperado y quedó a disposición de su propietario, mientras que la causa quedó en manos de la Fiscalía Penal 5, que interviene en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.