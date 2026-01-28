Con un gol de Di María, Racing perdió con Rosario Central en Avellaneda

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Racing perdió esta noche como local por 2 a 1 frente a Rosario Central, en el marco de la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el delantero y capitán Ángel Di María abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo y Alejo Véliz amplió la ventaja a los 35 minutos.

Sobre el final del primer tiempo, a los 46 minutos, el delantero Adrián Martínez descontó para la ´Academia´.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas sumó su segunda derrota consecutiva en este Torneo Apertura y aún no tiene puntos en el certamen.

En la próxima fecha, visitará el estadio José Dellagiovanna para enfrentar a Tigre el lunes desde las 19:45.

Por su parte, los de Jorge Almirón consiguieron su primer triunfo en este Torneo Apertura y suma sus primeros tres puntos.

En la próxima fecha, recibirá a River el domingo a las 21:30 en el estadio Gigante de Arroyito.

MINUTO A MINUTO RACING VS ROSARIO CENTRAL

LAS FORMACIONES RACING VS ROSARIO CENTRAL

LAS ESTADÍSTICAS RACING VS ROSARIO CENTRAL