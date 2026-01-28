Tragedia aérea en Colombia: confirman la muerte de 15 personas tras la caída de una avioneta de Satena

Las autoridades aeronáuticas y de emergencia de Colombia confirmaron este miércoles que los 15 ocupantes de una avioneta de la aerolínea estatal Satena murieron tras un accidente aéreo en el departamento de Norte de Santander.

La aeronave, un Beechcraft 1900 con matrícula HK-4709, perdió contacto con el control de tráfico aéreo mientras cubría el vuelo NSE 8849 entre Cúcuta y Ocaña, despertando la alerta el 28 de enero por la mañana cuando no llegó a su destino previsto.

Según reportes preliminares, el avión había despegado aproximadamente a las 13:42 a. m. y el último contacto se registró a las 13:54 a. m., minutos antes de su llegada programada al aeropuerto de Aguas Claras de Ocaña.

Tras su desaparición de los radares, se activaron protocolos de emergencia y un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la Gobernación de Norte de Santander se encargó de coordinar la respuesta en la zona rural de La Playa de Belén, en la región del Catatumbo.

Los reportes oficiales señalan que no hubo sobrevivientes entre los 13 pasajeros y los dos tripulantes, aunque el proceso de identificación de las víctimas sigue en manos de las autoridades competentes.

Entre los ocupantes se encontraban figuras políticas locales, según datos preliminares, lo que suma atención al caso mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Equipos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Aeronáutica Civil, trabajaron en condiciones geográficas y climáticas adversas para ubicar los restos de la aeronave en un área montañosa de difícil acceso.

La aerolínea estatal Satena había informado públicamente la pérdida de comunicación con el vuelo y activó todos los recursos disponibles para localizar la aeronave tras su desaparición.

Además de la respuesta operativa, se habilitó una línea telefónica oficial para que los familiares de los ocupantes reciban información sobre la situación y el estado de las labores de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información definitiva sobre las causas del accidente, y se mantiene abierta una investigación oficial para esclarecer el siniestro.