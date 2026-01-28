Triunfo de Salta frente a Rivadavia en el Delmi para volver a quedar entre los tres primeros de la Norte

Noche de básquet, noche de Liga Argentina para los salteños seguidores del deporte y, sobre todo, para los fanáticos de Los Infernales. El quinto juego de la serie disputada en Salta desde el arranque del año también quedó para el local, que de esta manera decididamente se vuelve a prender entre los tres punteros de la Conferencia Norte.

Fue 84–76, sobre Rivadavia de Mendoza, ahora el elenco norteño viajará justamente a tierras mendocinas para volver a enfrentar a Las Águilas y luego a Huracán de Las Heras, de esa provincia. Tras los primeros encuentros en la ruta, los salteños regresarán a su fortaleza para afrontar cuatro partidos de forma consecutiva: Bochas (Cba) el 7/02, Independiente (Stgo del E.) 10/02, Amancay (LR) 13/02 y el 15/02 recibiendo a Barrio Parque (Cba).

Un período para cada uno. Así fue la primera parte del encuentro entre salteños y mendocinos. Lindos duelos en cada sector del rectángulo entregó la espléndida noche salteña, duelos que a su vez expusieron acciones que hicieron vibrar al muy buen número de público que se volvió a acercar al Estadio Delmi, con volcadones de Hunter o bombas de tres en manos de Gómez, Botta y Genitti. Pero también, el polideportivo enmudeció tras los “alley-oop” generados por Pérez y Garret.

En la segunda parte, el local siguió dominando las acciones, sin embargo durante varios pasajes los conducidos por el exSalta Basket, Sebastián Saborido (ex asistente técnico de Ricardo De Cecco), supieron cómo incomodar a Los Infernales. Comenzaron mejor en el tercer cuarto, igualando el score, pero Salta apretó el acelerador y siguió adelante. Para colmo de males, los mendocinos sufrieron la baja del alero Simón Hunt-Ramírez de buen desempeño hasta ese momento, siendo el goleador de su equipo.

Sobre el final, al habitual buen desempeño del norteamericano Chance Hunter, se sumó una gran actuación del oriundo del Portal de Los Andes (localidad de Campo Quijano), Nicolás Álvarez, haciendo de las suyas en la zona pintada pero también defendiendo y reboteando en ambos lados del rectángulo. Enorme triunfo de Los Infernales en casa y junto a su gente, ahora deberá salir a la ruta para jugar el 2 y el 4 de febrero frente a Rivadavia y Huracán, en Mendoza.