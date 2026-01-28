Las acciones retrocedieron pero el riesgo se mantuvo por debajo de los 500 puntos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En una jornada complicada para el mercado accionario, los papeles de empresas argentinas se negociaron hoy a la baja, pero los bonos de la deuda siguieron en alza.

El riesgo país se consolidó debajo de los 500 puntos, en niveles mínimos en casi ocho años.

En renta fija, los papeles de la deuda en dólares subieron, y se destacaron los Globales, que avanzaron hasta 1,3%.

En tanto, el riesgo país cedió 2%, hasta los 484 puntos, y así acumuló en los últimos seis días un retroceso de 15%.

En renta variable, el S&P Merval, que llegó a avanzar 1,4% en la rueda, retrocedió 0,4%, a 3.230.714,02 puntos básicos (en dólares cerró plano).

Las tres acciones que más cayeron fueron las de Transener (-4,4%), Cresud (-3,1%) y Edenor (-2,9%).

Entre los ADRs argentinos hubo caídas, con BBVA liderando las bajas, al retroceder 3,6%, seguida de Cresud, que cayó 3,1%, y de Edenor, que perdió 3,4%.

Según analistas, el desempeño refleja una toma de ganancias generalizada en papeles locales que operan en Nueva York, con mayor cautela de los inversores.

El buen momento para las colocaciones de deuda se notó en la emisión de bonos que hizo Córdoba y la licitación que colocó la Secretaría de Finanzas, que fue mejorar a la esperada.

Córdoba colocó US$ 800 millones a un rendimiento del 8,95%, bajo ley de Nueva York.

La demanda alcanzó cerca de US$ 1.600 millones, con fuerte participación de inversores internacionales.

Los fondos se destinarán a infraestructura y recompra de deuda para suavizar el perfil de vencimientos.

La operación se suma a colocaciones recientes de CABA y Santa Fe, mientras otras provincias comienzan a testear el mercado de cara a los vencimientos en dólares de 2026.