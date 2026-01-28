Champions: Benfica clasificó por un gol del arquero a los 97 minutos y mandó al Real Madrid a los playoffs

El Benfica vivió una de las jornadas más insólitas en la historia reciente de la UEFA Champions League al clasificar a los playoffs con un gol del arquero Anatoliy Trubin en el minuto 97, que selló una victoria 4-2 sobre el Real Madrid en el Estadio da Luz de Lisboa.

El partido, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos de la temporada 2025-26, comenzó con el Real Madrid adelantándose en el marcador gracias a un tanto de Kylian Mbappé, pero el conjunto portugués reaccionó con fuerza. Andreas Schjelderup anotó dos veces y Vangelis Pavlidis convirtió un penalti para poner al Benfica en ventaja antes de que el arquero Trubin se convirtiera en héroe.

La situación del encuentro llevó al Benfica a necesitar un gol más para superar a otros contendientes por diferencia de goles y asegurar su pase a la siguiente ronda. Cuando el tiempo reglamentario ya había terminado y el reloj marcaba el último aliento del partido, Trubin se sumó al ataque y conectó un cabezazo decisivo que selló el 4-2 definitivo.

Con este resultado, el Benfica alcanzó la fase de playoffs de la Champions League, dejando al Real Madrid fuera del top 8 que clasifica directamente a octavos de final y obligándolo a disputar la ronda previa por segundo año consecutivo.

La escena no solo fue impactante por el momento del gol, sino también por la inusual circunstancia de que el arquero sea el autor del tanto que definió el pase, un hecho que rara vez ocurre en la máxima competición de clubes europeos.

Además del gol de Trubin, la derrota del Madrid se complicó por las expulsiones de Raúl Asencio y Rodrygo en tiempo de descuento, dejando al equipo con nueve jugadores en un tramo definitivo del encuentro.

El resultado reflejó una historia compleja para ambos equipos en el cierre de la fase de grupos: mientras Benfica celebró un pase dramático a los playoffs, el Real Madrid quedó relegado a la novena posición de la clasificación, fuera de los primeros ocho que avanzan directamente a octavos.

Este partido pasará a los registros como uno de los momentos más extraordinarios de las instancias finales de la fase de grupos de la Champions League, destacando la imprevisibilidad del torneo y el impacto que puede tener incluso un gol marcado por un arquero en el último suspiro.