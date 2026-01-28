Tiroteo en Orán culminó con dos robos esclarecidos, cinco detenidos y un millonario secuestro

Cinco personas fueron detenidas en Orán luego de que el sábado se reportara una balacera en el barrio 4 de Junio. Tras los reclamos de los vecinos y la repercusión pública del hecho, la Policía, en pocas horas, detuvo a los causantes, halló dos camionetas robadas y secuestró varios millones de pesos, además de un tercer vehículo involucrado en delitos aún no cuantificados.

Un operativo coordinado permitió desarticular las actividades de los malvivientes, que protagonizaron una secuencia delictiva que incluyó la sustracción de vehículos, la circulación de armas de fuego y el secuestro de una importante suma de dinero, además de una balacera en la vía pública. La causa quedó en manos de la Justicia de Orán.

Todo comenzó con una alerta precisa y una serie de movimientos que, con el correr de las horas, fueron encajando como piezas de un mismo rompecabezas. En San Ramón de la Nueva Orán, una investigación activada el sábado pasado derivó en la detención de cinco hombres mayores de edad, acusados de robo calificado y portación ilegítima de arma de fuego, luego de un procedimiento que permitió recuperar vehículos sustraídos y secuestrar armas y dinero en efectivo.

La intervención estuvo a cargo de efectivos del Distrito de Prevención 2, que actuaron tras el reporte del robo de dos camionetas. A partir de ese aviso, se desplegó un trabajo de rastreo que condujo al hallazgo de tres camionetas —dos de ellas denunciadas como sustraídas— en distintos puntos de la ciudad: una en la intersección de las calles Corrientes y Juana Azurduy, y otra en inmediaciones de finca San Agustín. El tercer vehículo quedó incorporado como elemento de interés para la causa.

Con el avance de las diligencias, los investigadores vincularon el hecho con un episodio previo de enfrentamiento entre personas y detonaciones de armas de fuego ocurrido en el barrio 4 de Junio. Esa conexión permitió ampliar el alcance del operativo y reforzar la hipótesis de una acción organizada, con logística y recursos.

Los procedimientos permitieron el secuestro de armas de fuego y más de 16 millones de pesos en efectivo, además de otros elementos que ahora forman parte del expediente judicial. El volumen del dinero incautado y la presencia de armamento fueron considerados claves para sostener la imputación provisoria.

Varias imputaciones provisorias

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Justicia, con intervención de la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías en turno de Orán. Desde el ámbito judicial se dispusieron las medidas de rigor, mientras se analizan los elementos secuestrados y los nexos entre los delitos y los detenidos.

La causa sigue abierta. Las autoridades no descartan nuevas imputaciones ni la incorporación de más pruebas, en una investigación que busca determinar responsabilidades, vínculos y el origen tanto de los vehículos como del dinero incautado.

Otros dos vehículos recuperados

La ausencia de dos vehículos en una vivienda disparó una investigación de la policía de Orán que halló los dos vehículos en distintos puntos de la ciudad. Hubo persecución virtual.

El robo activó una rápida reacción policial que se extendió por distintos barrios de la ciudad. La localización de los vehículos cerró una secuencia marcada por el seguimiento de pistas y el despliegue territorial.

No hubo estridencias ni escenas visibles al momento del robo. Todo comenzó con una ausencia: dos camionetas. El hecho se registró en una vivienda del barrio Osvaldo Pos, en San Ramón de la Nueva Orán.

La denuncia ingresó a través del Sistema de Emergencias 911, lo que permitió activar de inmediato a los efectivos del Distrito de Prevención 2. A partir de ese aviso, se puso en marcha un trabajo que combinó patrullajes dinámicos, relevamiento de información y tareas de investigación en terreno, con el objetivo de reconstruir el posible recorrido de los vehículos sustraídos.

Lejos de limitarse a un solo punto, la búsqueda se extendió por distintos sectores de la ciudad. Esa estrategia permitió, finalmente, ubicar las camionetas robadas en lugares diferentes y sin ocupantes: una fue hallada en el barrio San Cayetano, mientras que la otra apareció abandonada sobre calle Bustamante. La distancia entre ambos puntos reforzó la hipótesis de un intento por dispersar los rodados para dificultar su rastreo.

Una vez localizados, los vehículos fueron secuestrados y trasladados bajo custodia judicial, a la espera de las pericias. El procedimiento cerró una persecución que, según fuentes consultadas, fue clave para impedir que las camionetas salieran del ejido urbano.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal 1, que ahora avanza en la identificación de los responsables.