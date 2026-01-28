Renuevan red cloacal en barrio San Francisco

Aguas del Norte avanza con tareas de renovación de la cañería colectora de cloacas en barrio San Francisco, en la zona sur de la ciudad de Salta, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la red y mejorar el servicio para los vecinos. Estas obras se enmarcan en un plan integral que la empresa viene ejecutando en distintos puntos de la provincia, orientado a fortalecer el sistema de saneamiento, reducir los inconvenientes operativos y dar respuesta a sectores donde la infraestructura presenta signos de desgaste por el paso del tiempo.

La intervención se define en función de la antigüedad y el estado de las redes, teniendo en cuenta que existen zonas donde las cañerías cuentan con muchos años de servicio y requieren recambios para evitar obstrucciones, roturas o desbordes. En ese contexto, barrio San Francisco fue incluido dentro de las prioridades técnicas, luego de relevamientos que detectaron tramos con material disgregado y un funcionamiento deficiente de la red cloacal, lo que hacía necesario avanzar con obras.

En esta etapa, los trabajos se concentraron sobre calle San Pablo al 4300, donde se retiraron cañerías que se encontraban en mal estado y se reemplazaron distintos tramos de la red colectora.