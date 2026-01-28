Golpe frustrado en el norte: una persecución clave permitió hallar camionetas robadas en Orán

No hubo estridencias ni escenas visibles al momento del robo. Todo comenzó con una ausencia: dos camionetas que ya no estaban donde debían estar. El hecho se registró el sábado por la tarde en una vivienda del barrio Osvaldo Pos, en San Ramón de la Nueva Orán, y fue el punto de partida de una secuencia que, con el correr de las horas, derivó en un operativo decisivo para frustrar el golpe.

La denuncia ingresó a través del Sistema de Emergencias 911, lo que permitió activar de inmediato a los efectivos del Distrito de Prevención 2. A partir de ese aviso, se puso en marcha un trabajo que combinó patrullajes dinámicos, relevamiento de información y tareas de investigación en terreno, con el objetivo de reconstruir el posible recorrido de los vehículos sustraídos.

Lejos de limitarse a un solo punto, la búsqueda se extendió por distintos sectores de la ciudad. Esa estrategia permitió, finalmente, ubicar las camionetas robadas en lugares diferentes y sin ocupantes: una fue hallada en el barrio San Cayetano, mientras que la otra apareció abandonada sobre calle Bustamante. La distancia entre ambos puntos reforzó la hipótesis de un intento por dispersar los rodados para dificultar su rastreo.

Una vez localizados, los vehículos fueron secuestrados y trasladados para quedar bajo custodia judicial, a la espera de las pericias correspondientes. El procedimiento cerró una persecución que, según fuentes consultadas, fue clave para impedir que las camionetas salieran del ejido urbano o fueran rápidamente reducidas.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal 1, que ahora avanza en la identificación de los responsables y en la reconstrucción completa de lo ocurrido, incluyendo la mecánica del robo y los movimientos posteriores. No se descarta que el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos permita sumar nuevas precisiones en las próximas horas.