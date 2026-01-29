Donald Trump a Irán: "El próximo ataque será mucho peor"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que se acaba el tiempo para que Irán llegue a un acuerdo, al tiempo que instó a la República Islámica a negociar sobre armas nucleares o enfrentarse a la fuerza de una "armada masiva" de barcos estadounidenses. Señaló que el próximo ataque sería "mucho peor" que el bombardeo estadounidense a las instalaciones nucleares iraníes del verano pasado.

"Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y es capaz de cumplir rápidamente su misión, con velocidad y violencia, si es necesario", dijo Trump en una publicación en Truth Social, y agregó que la flota "se movía rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito".

Trump dijo que la flota, encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, era más grande que la que envió a Venezuela, en referencia a su bloqueo naval al país sudamericano para impedir la salida de petroleros sancionados. El viernes, había advertido por primera vez que una "armada" estadounidense se dirigía hacia Irán, después de varias semanas de protestas en ese país.

Más de 6.000 personas murieron en las manifestaciones en Irán informó el martes la Agencia de Noticias de Activistas de DDHH, con sede en EEUU. El gobierno iraní estimó la cifra oficial de muertos en 3.117 la semana pasada y calificó de "completamente falsa" la reiterada sugerencia de Trump de que sus amenazas detuvieron las ejecuciones planeadas de más de 800 manifestantes.

Trump, quien previamente dijo que tales asesinatos serían un detonante para que lanzara una acción militar, no mencionó las protestas en la publicación del miércoles en Truth Social. Sin embargo, afirmó que "se acaba el tiempo" para que Teherán se siente a la mesa y "negocie un acuerdo justo y equitativo —sin armas nucleares— que beneficie a todas las partes".

Teherán "se defenderá"

Irán aseguró ayer que está "dispuesta al diálogo" con EEUU, pero advirtió de que si se ve acorralada "se defenderá y responderá como nunca antes".

"Irán está dispuesta a un diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos, pero si se ve acorralada, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!", indica el comunicado después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmara que ha enviado una flota a ese país, lista para "cumplir su misión con rapidez y violencia", como en Venezuela. Agrega que "la última vez que EEUU se embarcó imprudentemente en guerras en Afganistán e Irak, despilfarró más de US$7 billones y perdió más de 7.000 vidas".